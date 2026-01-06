(Video) Širom Vojvodine gore badnjaci, svi su se okupili ispred crkava: Veselje može da počne!

Dnevnik pre 3 sata
(Video) Širom Vojvodine gore badnjaci, svi su se okupili ispred crkava: Veselje može da počne!

Običaji na Badnje veče nalažu da se pali badnjak. Ako ste u kući i imate furunu ili smederevac, palite ga u kući, džarate oganj uz reči "koliko varnica, toliko parica, koliko žiški, toliko zdravlja", moleći se za zdravlje i veselje porodice u narednoj godini.

Novosađani se tradicionalno okupljaju ispred crkava, gde se, obično uz kuvano vino i pesmu, organizuje paljenje badnjaka. Naši reporteri poslali su ove prelepe slike iz crkve Svetog Jovana na Detelinari, kao i iz prelepih Sremskih Karlovaca. U Bačkom Petrovom Selu, ispred Crkve Prenosa moštiju Svetog Nikole, vatra je već ogromna i lepa, a domaćini su tu, da jedni drugima čestitaju Božić. Počinju i petarde, ovoga puta s opravdanjem u verovanju da se bukom tera zlo
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Mir Božji, Hristos se rodi

Mir Božji, Hristos se rodi

RTS pre 28 minuta
Kako se pravilno proslavlja Badnje veče u pravoslavnoj kući? Vernici ove običaje strogo poštuju

Kako se pravilno proslavlja Badnje veče u pravoslavnoj kući? Vernici ove običaje strogo poštuju

Kurir pre 1 sat
Na Badnji dan u Šumadiji se tradicionalno ide po badnjak i peče se Božićna pečenica

Na Badnji dan u Šumadiji se tradicionalno ide po badnjak i peče se Božićna pečenica

Glas Šumadije pre 4 sati
Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

RTS pre 7 sati
Danas je Badnji dan

Danas je Badnji dan

Sečanj info pre 8 sati
Kako se pozdravljamo na Badnji dan: Neki običaji se zaboravljaju

Kako se pozdravljamo na Badnji dan: Neki običaji se zaboravljaju

B92 pre 8 sati
Sa badnjakom samo u crkvu, nikako u goste - Koje sve običaje treba ispoštovati na Badnji dan i zašto

Sa badnjakom samo u crkvu, nikako u goste - Koje sve običaje treba ispoštovati na Badnji dan i zašto

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBačkaBožić

Vojvodina, najnovije vesti »

Mir Božji, Hristos se rodi

Mir Božji, Hristos se rodi

RTS pre 28 minuta
(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini pušten vatromet…

(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini pušten vatromet

Blic pre 38 minuta
Kako se dočekuje Božić u Novom Sadu Druženje i vatromet, uz pesmu i vatru (video)

Kako se dočekuje Božić u Novom Sadu Druženje i vatromet, uz pesmu i vatru (video)

Dnevnik pre 33 minuta
Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče

Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče

Večernje novosti pre 38 minuta
Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save; Veliki broj vernika u porti manastira Gračanica

Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save; Veliki broj vernika u porti manastira Gračanica

RTV pre 58 minuta