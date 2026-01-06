(Video) Širom Vojvodine gore badnjaci, svi su se okupili ispred crkava: Veselje može da počne!

Običaji na Badnje veče nalažu da se pali badnjak. Ako ste u kući i imate furunu ili smederevac, palite ga u kući, džarate oganj uz reči "koliko varnica, toliko parica, koliko žiški, toliko zdravlja", moleći se za zdravlje i veselje porodice u narednoj godini.

Novosađani se tradicionalno okupljaju ispred crkava, gde se, obično uz kuvano vino i pesmu, organizuje paljenje badnjaka. Naši reporteri poslali su ove prelepe slike iz crkve Svetog Jovana na Detelinari, kao i iz prelepih Sremskih Karlovaca. U Bačkom Petrovom Selu, ispred Crkve Prenosa moštiju Svetog Nikole, vatra je već ogromna i lepa, a domaćini su tu, da jedni drugima čestitaju Božić. Počinju i petarde, ovoga puta s opravdanjem u verovanju da se bukom tera zlo