Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje prirodnog gasa i trajno zbrinjavanje ugljen-dioksida

Ekapija pre 46 minuta
Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih…

Ilustracija (Foto: Albina Glisic/shutterstock.com) Ministarstvo rudarstva i energetike poslednjeg dana prošle godine objavilo je obaveštenje da je započeta izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika, kao i da su u toku konsultacije u vezi sa tim nacrtom.

Ovo obaveštenje, kao i dokument sa polaznim osnovama objavljeni su na sajtu e-konsultacije gde su dati i razlozi za donošenje novog zakona. Kako se navodi u dokumentu, ovaj zakon biće jedan od ključnih regulatornih okvira u oblasti rudarstva u Srbiji i obuhvatiće istraživanje, eksploataciju, pripremu i transport ugljovodonika u okviru procesa istraživanja i eksploatacije, kao i nafte, prirodnog gasa, kondenzata i drugih ugljovodoničnih resursa. Kako je naglašeno, u
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Počela izrada novog propisa o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u Srbiji

Počela izrada novog propisa o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u Srbiji

Forbes pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo rudarstva i energetikenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Cene na Kalenić pijaci: Za badnjak par stotina do par hiljada dinara, dok za ribu treba da se dobro presaberete

Cene na Kalenić pijaci: Za badnjak par stotina do par hiljada dinara, dok za ribu treba da se dobro presaberete

Nova ekonomija pre 17 minuta
Zvanični kurs dinara za evro danas 117,3016, za dolar 100,3779

Zvanični kurs dinara za evro danas 117,3016, za dolar 100,3779

RTV pre 57 minuta
Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

RTV pre 47 minuta
Zaposlena penzionerka ima srednju školu i platu veću od najveće u Institutu za hemiju

Zaposlena penzionerka ima srednju školu i platu veću od najveće u Institutu za hemiju

N1 Info pre 37 minuta
Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih…

Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje prirodnog gasa i trajno zbrinjavanje ugljen-dioksida

Ekapija pre 46 minuta