Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje prirodnog gasa i trajno zbrinjavanje ugljen-dioksida

Ilustracija (Foto: Albina Glisic/shutterstock.com) Ministarstvo rudarstva i energetike poslednjeg dana prošle godine objavilo je obaveštenje da je započeta izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika, kao i da su u toku konsultacije u vezi sa tim nacrtom.

Ovo obaveštenje, kao i dokument sa polaznim osnovama objavljeni su na sajtu e-konsultacije gde su dati i razlozi za donošenje novog zakona. Kako se navodi u dokumentu, ovaj zakon biće jedan od ključnih regulatornih okvira u oblasti rudarstva u Srbiji i obuhvatiće istraživanje, eksploataciju, pripremu i transport ugljovodonika u okviru procesa istraživanja i eksploatacije, kao i nafte, prirodnog gasa, kondenzata i drugih ugljovodoničnih resursa. Kako je naglašeno, u