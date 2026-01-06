Gradonačelnik Kran Montane: Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

Gradonačelnik Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je danas da bar Konstelation, u ikome je u novogodišnjoj noći došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbednosne provere ili revizije pet godina.

On je na konferenciji za medije rekao da nema odgovor zašto to nije učinjeno, prenosi BBC. Kako je rekao grad trenutno razmatra nekoliko tačaka lokalnih zakona i objašnjava da svake godine gradski službenici sprovode pregled objekata poput barova i procenjuju u kojim područjima može da dođe do požara, uključujući kuhinje. On je rekao da je predmet istrage u vezi sa požarom i da li su se aparati za gašenje požara redovno održavali. "Zakon ne uključuje razmatranje