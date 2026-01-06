Noć u Beogradu: dve osobe povređene u udesu u Tošinom bunaru

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: dve osobe povređene u udesu u Tošinom bunaru

Dve osobe zadobile su lakše povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Zemunu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Muškarac star 23 godine i žena stara 25 godina povređeni su u udesu u ulici Tošin bunar, jutros u 1.11 časova i prevezeni su u Urgentni centar. U 20.35 časova ekipa Hitne pomoći bila je pozvana u Dom zdravlja u Borči kako bi prevezla 19-godišnjeg muškarca do KBC Bežanijska kosa, koji je bio upucan gasnim pištoljem. Okolnosti koje su dovele do tog incidenta nisu poznati. Ekipe ove službe obavile su 120 intervencija, a među njima je 12 puta intervenisano na javnom
