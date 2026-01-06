U porti manastira Gračanica obeleženo Badnje veče: Veliki broj vernika na paljenju badnjaka

U porti manastira Gračanica veliki broj vernika je prisustvovao tradicionalnom osvećenju i paljenju badnjaka, jednom od centralnih događaja uoči Božića.

Meštanka Gračanice istakla je da Badnje veče predstavlja početak priprema za doček najradosnijeg hrišćanskog praznika - Božića. ''Ovo je pred početak za rođenje Isusa Hrista, odnosno za doček Božića. Počeli smo sa jutarnjom liturgijom ovde u manastiru, sa sečom badnjaka, unošenjem badnjaka u manastir, iznošenjem, paljenjem badnjaka kao i svim domovina. Već je počela praznična atmosfera i već smo počeli da u radosti dočekujem Božić. Za moju porodicu Božić je