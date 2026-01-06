U porti manastira Gračanica obeleženo Badnje veče: Veliki broj vernika na paljenju badnjaka

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
U porti manastira Gračanica obeleženo Badnje veče: Veliki broj vernika na paljenju badnjaka

U porti manastira Gračanica veliki broj vernika je prisustvovao tradicionalnom osvećenju i paljenju badnjaka, jednom od centralnih događaja uoči Božića.

Meštanka Gračanice istakla je da Badnje veče predstavlja početak priprema za doček najradosnijeg hrišćanskog praznika - Božića. ''Ovo je pred početak za rođenje Isusa Hrista, odnosno za doček Božića. Počeli smo sa jutarnjom liturgijom ovde u manastiru, sa sečom badnjaka, unošenjem badnjaka u manastir, iznošenjem, paljenjem badnjaka kao i svim domovina. Već je počela praznična atmosfera i već smo počeli da u radosti dočekujem Božić. Za moju porodicu Božić je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

10 minuta: Badnji dan i običaji koji najavljuju Božić

10 minuta: Badnji dan i običaji koji najavljuju Božić

RTK pre 38 minuta
Popovići čuvaju tradiciju na Badnji dan: I deca idu da seku badnjak

Popovići čuvaju tradiciju na Badnji dan: I deca idu da seku badnjak

N1 Info pre 3 sata
Širom Srema organizovano tradicionalno paljenje badnjaka

Širom Srema organizovano tradicionalno paljenje badnjaka

RTV pre 3 sata
U tišini Badnje večeri počinje radost Božića

U tišini Badnje večeri počinje radost Božića

RTK pre 2 sata
Praznično bdenje u Sabornoj crkvi u Kragujevcu

Praznično bdenje u Sabornoj crkvi u Kragujevcu

RTK pre 4 sati
Badnji dan i veče kroz običaje, molitvu i okupljanje najavljuju radost Božića: praznik zajedništva, svetlosti i vere

Badnji dan i veče kroz običaje, molitvu i okupljanje najavljuju radost Božića: praznik zajedništva, svetlosti i vere

Euronews pre 4 sati
Kako se dočekuje najradosniji hrišćanski praznik

Kako se dočekuje najradosniji hrišćanski praznik

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GračanicaBožić

Regioni, najnovije vesti »

Iz dućana starih zanata

Iz dućana starih zanata

Užice.net pre 39 minuta
10 minuta: Badnji dan i običaji koji najavljuju Božić

10 minuta: Badnji dan i običaji koji najavljuju Božić

RTK pre 38 minuta
Prva beba u 2026. godini: Trstenik pozdravlja prinovu sa 100.000 dinara

Prva beba u 2026. godini: Trstenik pozdravlja prinovu sa 100.000 dinara

Kurir pre 3 minuta
Osposobljen deo trafostanica. Ekipe Elektrodistribucije rade u teškim uslovima u Malom Zvorniku, foto

Osposobljen deo trafostanica. Ekipe Elektrodistribucije rade u teškim uslovima u Malom Zvorniku, foto

Kurir pre 34 minuta
Novogodišnja čarolija u Višnjićevu: Kuća sa više od 60.000 sijalica iza koje stoji deset godina strasti

Novogodišnja čarolija u Višnjićevu: Kuća sa više od 60.000 sijalica iza koje stoji deset godina strasti

Serbian News Media pre 28 minuta