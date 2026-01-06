Raspored bogosluženja za božićne praznike u Kraljevu, mitropolit Justin služi u Crkvi Svete Trojice

Kako bi vernici mogli na vreme da planiraju odlazak na jutarnje i večernje liturgije povodom dva velika praznika – Badnjeg dana i Božića, čitaocima Glasa Šumadije, prenosimo raspored bogosluženja u periodu od 6. do 9. januara u kraljevačkim crkvama i hramovima.

Manastir Žiča Na Badnji dan, Večernja služba sa liturgijom Svetog Vasilija Velikog obaviće se u 13 časova, dok će nalaganje badnjaka biti u Crkvi vaskrsenja Lazarevog u selu Žiča, posle 16 časova. Božićno bogosluženje je od 3 časa izjutra, Sveta liturgija od 6 sati, dok je Večernja služba zakazan od 16 časova. Za drugi i treći dan Božića planirano je Jutrenje od 5 i 30 sati, nakon kojeg će uslediti Sveta liturgija. Manastir Studenica U Studenici Carski časovi