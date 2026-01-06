Raspored bogosluženja za božićne praznike u Kraljevu, mitropolit Justin služi u Crkvi Svete Trojice

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Nikoleta Jošović
Raspored bogosluženja za božićne praznike u Kraljevu, mitropolit Justin služi u Crkvi Svete Trojice

Kako bi vernici mogli na vreme da planiraju odlazak na jutarnje i večernje liturgije povodom dva velika praznika – Badnjeg dana i Božića, čitaocima Glasa Šumadije, prenosimo raspored bogosluženja u periodu od 6. do 9. januara u kraljevačkim crkvama i hramovima.

Manastir Žiča Na Badnji dan, Večernja služba sa liturgijom Svetog Vasilija Velikog obaviće se u 13 časova, dok će nalaganje badnjaka biti u Crkvi vaskrsenja Lazarevog u selu Žiča, posle 16 časova. Božićno bogosluženje je od 3 časa izjutra, Sveta liturgija od 6 sati, dok je Večernja služba zakazan od 16 časova. Za drugi i treći dan Božića planirano je Jutrenje od 5 i 30 sati, nakon kojeg će uslediti Sveta liturgija. Manastir Studenica U Studenici Carski časovi
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Radno vreme za Badnji dan i Božić: Kako rade prodavnice, pošte, pijace, apoteke

Radno vreme za Badnji dan i Božić: Kako rade prodavnice, pošte, pijace, apoteke

NIN pre 35 minuta
"Božićna varnica" u Paraćinu: Lomljenje česnice sutra posle svečane liturgije

"Božićna varnica" u Paraćinu: Lomljenje česnice sutra posle svečane liturgije

Večernje novosti pre 1 sat
Radno vreme za Badnji dan i Božić: Kako će raditi prodavnice, pijace, pošte i da li se plaća parking?

Radno vreme za Badnji dan i Božić: Kako će raditi prodavnice, pijace, pošte i da li se plaća parking?

Euronews pre 3 sata
Besplatan parking u Beogradu u ovim delovima: Bez kazni i stresa tokom praznika

Besplatan parking u Beogradu u ovim delovima: Bez kazni i stresa tokom praznika

Mondo pre 3 sata
Hram Svetog Save u Beogradu: Praznični plan bogosluženja (satnica)

Hram Svetog Save u Beogradu: Praznični plan bogosluženja (satnica)

Kurir pre 3 sata
Bez KAZNE za parkiranje! Evo kada je parking u zonama u Beogradu BESPLATAN

Bez KAZNE za parkiranje! Evo kada je parking u zonama u Beogradu BESPLATAN

Telegraf pre 3 sata
RADNO VREME za božićne praznike - Šta je i kada zatvoreno, gde su dežurstva

RADNO VREME za božićne praznike - Šta je i kada zatvoreno, gde su dežurstva

InfoKG pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Šumadijamanastir StudenicaKraljevoKragujevacBadnji dan

Vojvodina, najnovije vesti »

Predsednica Slovenije raspisala parlamentarne izbore za 22. mart

Predsednica Slovenije raspisala parlamentarne izbore za 22. mart

N1 Info pre 10 minuta
Sudbina ovih sanki nije zapečaćena? Nekome postale višak, nekome će možda doneti radost

Sudbina ovih sanki nije zapečaćena? Nekome postale višak, nekome će možda doneti radost

Dnevnik pre 1 minut
Žitelji novosadskog naselja Adice u strahu: Nepoznati muškarac prilazi devojčicama, obraća im se na stranom jeziku

Žitelji novosadskog naselja Adice u strahu: Nepoznati muškarac prilazi devojčicama, obraća im se na stranom jeziku

Dnevnik pre 1 minut
Važno upozorenje RHMZ: U naredna 24 sata padavine će da pojačaju, pašće još 15 centimetara snega

Važno upozorenje RHMZ: U naredna 24 sata padavine će da pojačaju, pašće još 15 centimetara snega

Dnevnik pre 26 minuta
Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar raspisala opšte izbore za 22. mart

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar raspisala opšte izbore za 22. mart

Euronews pre 16 minuta