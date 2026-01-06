Božićne čestitke gradonačelnika Dašića i predsednika Skupštine grada Momčilovića

Povodom Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić uputio je čestitku građanima, ističući da simbolika unošenja badnjaka podseća na istinske vrednosti – porodicu, bliskost i ljubav.

Osvrćući se na godinu za nama, gradonačelnik je naglasio da su nas izazovi dodatno podsetili koliko su važni razumevanje, međusobna podrška i zajedništvo. U prazničnim danima, poručio je Dašić, treba sačuvati veru u dobrotu ljudi i u domove uneti mir, toplinu i nadu kao oslonac za dane koji dolaze. „Mir Božiji, Hristos se rodi“, poručio je gradonačelnik. Božićnu čestitku građanima uputio je i predsednik Skupštine grada Kragujevca Ivica Momčilović, navodeći da