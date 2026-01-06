Božićna poslanica patrijarha Porfirija: Srbija suočena sa dubokim podelama i nepoverenjem

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije upozorio je, u Božićnoj poslanici, da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvao na njihovo prevazilaženje: „da pružimo ruku jedni drugima, jer smo neophodni jedni drugima“.

–Unutrašnje političke tenzije dovele su do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju – rekao je patrijarh Porfirije, konstatujući da je situacija u Srbiji, „u koju gleda vasceli naš narod“ – složena i teška. Patrijarh Porfirije pozvao je „da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, nephodni jedni drugima“. –Jer,