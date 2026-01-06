"Snaga velikog praznika je da sve okupi oko hrišćanskih vrednosti": Cvijanović čestitala pravoslavnim vernicima Božić

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je pravoslavnim vernicima Božić, uz poruku da snaga ovog velikog praznika, u vremenu koje zahteva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i međusobnog razumevanja. "Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, upućujem vam iskrene čestitke, sa željom da radost i svetlost praznika rođenja Hristovog u sve