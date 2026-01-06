Zaplenjeno više od 33.000 komada pirotehničkih sredstava: Protiv prodavca (25) u Kragujevcu podneta krivična prijava (foto)

Kurir pre 4 sati
Inspektori Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, zaplenili su 33.636 komada različitih pirotehničkih sredstava, težine oko 60 kilograma eksplozivne smeše.

Pirotehnička sredstva zaplenjena su prilikom kontrole nelegalne prodaje i to, kako se sumnja, od T.P. (25), koji je zatečen pored improvizovanog štanda, a protiv njega je podneta prekršajna prijava. Oduzeta pirotehnička sredstva, po ustaljenoj proceduri biće uništena u skladu sa zakonom, nakon završenog prekršajnog postupka. Pripadnici Sektora za vanredne situacije, tokom cele godine, a shodno planu inspekcijskog nadzora, obavljaju kontrolu prometa pirotehničkih
Danas pre 9 sati
Zaplenjeno više od 33.000 komada pirotehničkih sredstava: Protiv prodavca (25) u Kragujevcu podneta krivična prijava (foto)

