Crvena zvezda mora da pobeđuje ovakve utakmice: Protiv najboljih u Evropi pokaži da hoćeš F4

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
Crvena zvezda mora da pobeđuje ovakve utakmice: Protiv najboljih u Evropi pokaži da hoćeš F4

Košarkaši Crvene zvezde u 20. kolu Evrolige igraju protiv Valensije - aktuelnog lidera i tima koji im je pre samo nekoliko nedelja naneo poraz u neizvesnoj završnici.

Tim Saše Obradovića nije uspeo da upiše pobedu na gostovanju u Španiji - bilo je 76:73, gde je Valensija veoma neugodna kao domaćin, ali će priliku za revanš imati pred svojim navijačima. Utakmice poput ove protiv španskog tima spadaju u red onih koje crveno-beli moraju da dobijaju kako bi ostali u borbi za visok plasman na kraju ligaškog dela takmičenja. Pre malo više od mesec dana Zvezda je pokazala da može da igra egal meč protiv jednog od najboljih timova u
Partizan totalni autsajder: Monako ubedljivi favorit po kladionicama!

Neizvesna bitka: Kvote pred meč Zvezde i Valensije sve iznenadile!

Sve o meču Zvezda - Valensija: Delije ne dolaze na važan meč protiv lidera Evrolige

Sve o meču Monako - Partizan: Pobeda crno-beli je ravna čudu, ovakvo poniženje nikada nisu doživeli

Partizan traži bingo u Monaku, Zvezda želi da skine Valensiju sa vrha Evrilige

Idealan trenutak za Zvezdinu osvetu

Penjaroja u potrazi za prvom pobedom: Šta može Partizan protiv Monaka?

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaValensijaEvroligaŠpanijaSaša Obradović

Kad te tetka Radmila probudi i javi ti za Madura: Srbi iz Venecuele

Umoja Gibson MVP 13. kola ABA lige

Đere poražen od Girona u prvom kolu Hongkonga

Denver u režimu "preživljavanja" dok se prilagođava životu bez Nikole Jokića

Rastanak na pomolu: Vladimir Stojković blizu odlaska iz Radničkog

