Preminuo brat Bode Ninkovića: Od poznatog muzičara se opraštaju kolege

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević
Preminuo brat Bode Ninkovića: Od poznatog muzičara se opraštaju kolege

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", preminuo je u 76. godini.

Vest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Željko Stefanović, dugogodišnji novinar Radio Beograda. "S velikom tugom obaveštavam ljude iz sveta muzike i brojne zajedničke prijatelje da nas je napustio naš Ljuban. Moj divni Smederevac velikog srca i predivne duše. Nadali smo se da će nam još poživeti, da će nas radovati svojim prisustvom u našim životima, milovati notama. Zahvaljujem Bogu što mi je bio među drugarima od detinjih dana kod Gornje vage, kada bi Ljuban
