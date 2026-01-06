Badnje jutro na Kalenić pijaci: Cene badnjaka od par stotina do par hiljada dinara, ribari tek očekuju "navalu"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Badnje jutro na Kalenić pijaci: Cene badnjaka od par stotina do par hiljada dinara, ribari tek očekuju "navalu"
Na Kalenić pijaci jutros nema gužve. U Njegoševoj ulici, na prilazu pijaci, prodavci su izložili badnjake i žito, dok prvi građani polako pristižu u prazničnu kupovinu uoči Badnje večeri. "Radno je jutro, srećno Badnje jutro… Cene su iste kao i svake godine - badnjaci su 200 dinara, žito 200“, kaže jedan od prodavaca, dodajući da će Božić obeležiti tradicionalno - unošenjem badnjaka, molitvom i večerom. U ponudi su badnjaci različitih veličina. „Imate i male i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Cene na Kalenić pijaci: Za badnjak par stotina do par hiljada dinara, dok za ribu treba da se dobro presaberete

Cene na Kalenić pijaci: Za badnjak par stotina do par hiljada dinara, dok za ribu treba da se dobro presaberete

Nova ekonomija pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Božić

Ekonomija, najnovije vesti »

Cene na Kalenić pijaci: Za badnjak par stotina do par hiljada dinara, dok za ribu treba da se dobro presaberete

Cene na Kalenić pijaci: Za badnjak par stotina do par hiljada dinara, dok za ribu treba da se dobro presaberete

Nova ekonomija pre 17 minuta
Zvanični kurs dinara za evro danas 117,3016, za dolar 100,3779

Zvanični kurs dinara za evro danas 117,3016, za dolar 100,3779

RTV pre 57 minuta
Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

RTV pre 47 minuta
Zaposlena penzionerka ima srednju školu i platu veću od najveće u Institutu za hemiju

Zaposlena penzionerka ima srednju školu i platu veću od najveće u Institutu za hemiju

N1 Info pre 37 minuta
Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih…

Počela izrada Nacrta zakona o istraživanju i eksploataciji ugljovodonika - U planu i ispitivanja geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje prirodnog gasa i trajno zbrinjavanje ugljen-dioksida

Ekapija pre 47 minuta