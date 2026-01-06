„Beli Božić“ u Srbiji: Praznični dan sa snegom i ledenom kišom, vozačima apel da budu oprezni

Građane Srbije za Božić i u narednim danima očekuju pravi zimski dani, sa snegom, ledenom kišom i naglim temperaturnim oscilacijama.

Srbija je ušla u izražen kišno-snežni period koji će potrajati najmanje do početka sledeće sedmice, pa Putevi Srbije apeluju na maksimalan oprez u saobraćaju. Opasnost od ledene kiše i novog snega Prema najavama meteorologa, Božić će proteći u znaku oblačnog i hladnog vremena. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu kiše koja će se lediti pri tlu, što će naročito pogoditi zapadnu i jugozapadnu Srbiju, šire područje Beograda,