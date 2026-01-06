Dramatično upozorenje RHMZ: Vrlo opasne vremenske pojave očekuju se u ovim delovima Srbije, ovo su mogući problemi

I danas je na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na lokalnu pojavu ledene kiše.

Danas (06.01.) i sutra (07.01.), u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlјu i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje u toku noći ka sredi i u sredu (07.01.) na severu i zapadu zemlјe, objavio je RHMZ jutros na svom sajtu i upozorio na „moguće probleme u saobraćaju i