Dramatično upozorenje RHMZ: Vrlo opasne vremenske pojave očekuju se u ovim delovima Srbije, ovo su mogući problemi

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
I danas je na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na lokalnu pojavu ledene kiše.

Danas (06.01.) i sutra (07.01.), u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlјu i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje u toku noći ka sredi i u sredu (07.01.) na severu i zapadu zemlјe, objavio je RHMZ jutros na svom sajtu i upozorio na „moguće probleme u saobraćaju i
