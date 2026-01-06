„Tvoja podrška je za mene bila presudna“: Bilja Krstić se oprostila od Ljube Ninkovića

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jelena Manojlović
„Tvoja podrška je za mene bila presudna“: Bilja Krstić se oprostila od Ljube Ninkovića

Biljana Krstić se na društvenim mrežama oprostila od kolege Ljube Ninkovića koji je danas preminuo u 76. godini života.

Pevačica je na Instagramu podelila sliku iz mlađih dana na kojoj je i Ljuba, a onda se prisetila njihove saradnje i početka grupe „Bistrikt“. „Dragi moj Ljubo, hvala ti na svemu, muzici, prijateljstvu… od zajedničkih akustičarskih dana, dana u Radio Beogradu do prvih koraka Bistrika. Tvoja podrška i vera u mene bile su presudne. Zauvek si u mom srcu. Neka ti je lak put i večni mir“, napisala je Bilja. A post shared by Bilja Krstic (@krsticbilja) Podsetimo, Ljubomir
