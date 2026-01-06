Cene nafte porasle nakon američkog napada na Venecuelu

Politika
Uticaj na cene ima i to što je Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEK plus ponovila posvećenost odluci da nivo proizvodnje ostane nepromenjen u prvom kvartalu

NjUJORK – Cene nafte danas su porasle za oko jedan odsto nakon dužeg dnevnog pada, pošto su predviđanja o glogalnoj ponudi ostala na stabilnom nivou nakon američkog napada na Venecuelu. Tako se cena nafte Brent kretala oko 61,7 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 58,2 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Američke snage zarobile su predsednika Venecuele Nikolasa Madura tokom vikenda nakon što su napale i
Blic
Politika
Radar
Telegraf
Blic
Danas