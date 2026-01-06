Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Tramp je u nedelju rekao da je SAD-u „veoma potreban” Grenland

KOPENHAGEN – Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi eventualni američki napad na Grenland značio kraj NATO-a i bezbednosnog poretka uspostavljenog nakon Drugog svetskog rata, i to nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo govorio o preuzimanju tog ostrva. Frederiksen je za danske televizije TV2 i DR rekla da bi vojni napad Sjedinjenih Američkih Država na drugu članicu NATO-a doveo do potpunog kolapsa vojnog saveza i