Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Politika pre 2 sata
Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Tramp je u nedelju rekao da je SAD-u „veoma potreban” Grenland

KOPENHAGEN – Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi eventualni američki napad na Grenland značio kraj NATO-a i bezbednosnog poretka uspostavljenog nakon Drugog svetskog rata, i to nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo govorio o preuzimanju tog ostrva. Frederiksen je za danske televizije TV2 i DR rekla da bi vojni napad Sjedinjenih Američkih Država na drugu članicu NATO-a doveo do potpunog kolapsa vojnog saveza i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Danski odgovor Trampu: Invazija SAD na Grenland bila bi kraj NATO saveza

Danski odgovor Trampu: Invazija SAD na Grenland bila bi kraj NATO saveza

Vreme pre 33 minuta
"Napad na nas znači kraj NATO" Danska premijerka o Trampovim pretnjama američkom invazijom na Grenland (foto)

"Napad na nas znači kraj NATO" Danska premijerka o Trampovim pretnjama američkom invazijom na Grenland (foto)

Kurir pre 53 minuta
"Ako Donald izvrši invaziju na nas, to će značiti kraj za NATO": Šok poruka Trampu, globalna kriza na pomolu?

"Ako Donald izvrši invaziju na nas, to će značiti kraj za NATO": Šok poruka Trampu, globalna kriza na pomolu?

Mondo pre 28 minuta
Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

RTV pre 2 sata
Premijer Danske: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Premijer Danske: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Sputnik pre 2 sata
Premijerka Danske: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Premijerka Danske: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Radio 021 pre 2 sata
Danska premijerka o Grenlandu: Ako nas napadnu Amerikanci, to bi značilo kraj NATO-a!

Danska premijerka o Grenlandu: Ako nas napadnu Amerikanci, to bi značilo kraj NATO-a!

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATODanskaGrenlandDonald TrampKopenhagen

Svet, najnovije vesti »

"Tramp planira pomorsku blokadu i preuzimanje tankera": Šta čeka Venecuelu posle hapšenja Madura?

"Tramp planira pomorsku blokadu i preuzimanje tankera": Šta čeka Venecuelu posle hapšenja Madura?

N1 Info pre 8 minuta
Kina na sastanku Saveta bezbednosti UN osudila vojnu akciju SAD protiv Venecuele

Kina na sastanku Saveta bezbednosti UN osudila vojnu akciju SAD protiv Venecuele

Beta pre 48 minuta
Holandija: Železnički i vazdušni saobraćaj delimično obustavljeni zbog snega i leda

Holandija: Železnički i vazdušni saobraćaj delimično obustavljeni zbog snega i leda

Beta pre 13 minuta
Francuski politikolog: Operacija u Venecueli moguća izdaja za deo Trampovog biračkog tela

Francuski politikolog: Operacija u Venecueli moguća izdaja za deo Trampovog biračkog tela

Beta pre 3 minuta
Kako je Kina na sastanku Saveta bezbednosti UN osudila vojnu akciju SAD protiv Venecuele?

Kako je Kina na sastanku Saveta bezbednosti UN osudila vojnu akciju SAD protiv Venecuele?

Danas pre 28 minuta