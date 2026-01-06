Kragujevac: Raspored bogosluženja u Staroj i Sabornoj crkvi tokom božićnih praznika

Kragujevac: Raspored bogosluženja u Staroj i Sabornoj crkvi tokom božićnih praznika
U Staroj i Sabornoj crkvi u Kragujevca i okoline tokom božićnih praznika, od Badnjeg Dana do Svetog Arhiđakona Stefana, bogosluženja će se vršiti po sledećem rasporedu: Stara crkva 6. januar – BADNJI DAN 07:30 Carski časovi, u nastavku sveta liturgija 17:00 Veliko povečerje i unošenje badnjaka 7. januar - BOŽIĆ 09:00 Sveta liturgija 10.15 – Lomljenje česnice (u porti stare crkve) 17:00 Bdenije 8. januar - DRUGI DAN BOŽIĆA 09:00 Sveta liturgija 17:00 Bdenije 9.
