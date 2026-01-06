VIDEO: Denver bez povređenog Jokića do pobede nad Filadelfijom

Radio 021 pre 12 minuta  |  Beta
VIDEO: Denver bez povređenog Jokića do pobede nad Filadelfijom

Košarkaši Denvera pobedili su na gostujućem terenu posle produžetka Filadelfiju 125:124, u nastavku NBA lige.

Denver su do pobede predvodili Džejlen Piket sa 29 poena i sedam asistencija, Pejton Votson sa 24 poena i sedam skokova, Zeke Nađi sa 21 poenom i osam skokova i Brus Braun sa 19 poena i šest skokova. Srpski centar Nikola Jokić nije igrao zbog povrede. Kod Filadelfije su se izdvojili Džoel Embid sa 32 poena i 10 skokova i Tajris Maksi sa 28 poena. Denver je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa 24 pobede i 12 poraza, a Filadelfija je peta u Istočnoj konferenciji sa 19
