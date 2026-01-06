CLS: U Beogradu od 1. januara skuplje sve komunalne usluge

CLS: U Beogradu od 1. januara skuplje sve komunalne usluge
Kako je navedeno, pogrebne usluge su poskupele 15 odsto, naknada za održavanje zgrada i higijene Gradskog stambenog za 19 odsto, a skuplje su i usluge Beogradskog vodovoda- “Već prvog dana nove godine pokazuju se kao tačne naše najave da će poskupeti cena svih komunalnih usluga u Beogradu, a posebno je tužno i neprimereno da to ne saopštava gradonačelnik, već nezavisne organizacije”, izjavio je direktor CLS Nikola Jovanović
