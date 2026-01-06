Izlio se Lim u Prijepolju, evukuisana jedna porodica: Poplave prave haos Zalugu, Ivanju i Brodarevu - spasilački timovi na terenu

Izlio se Lim u Prijepolju, evukuisana jedna porodica: Poplave prave haos Zalugu, Ivanju i Brodarevu - spasilački timovi na…
Izlio se Lim u Prijepolju, evukuisana jedna porodica: Poplave prave haos Zalugu, Ivanju i Brodarevu - spasilački timovi na terenu Prijepolje – Tokom jutarjih sati reka Lim se izlila na teritoriji opštine Prijepolje u naseljima Zalug, Ivanje i Boradarevo, što su u svakom poplavnom talasu jako kritične tačke. - Upravo na delu Zaluga beležimo da je ugroženo nekoliko objekata. Iz jednog objekta porodica je izašla preventivno zato što je voda opkolila objekat. U
