Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan

Pravoslavni vernici koji Božić slave po julijanskom kalendaru danas će obeležiti Badnji dan, koji je i poslednji dan božićnog posta i najavljuje proslavu najradosnijeg praznika za pravoslavce rođenja Isusa Hrista.

Badnji dan je ujedno i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom dočekuje dan rođenja Hristovog. Badnji dan ime je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali. Badnjak je, po pravilu, mlado cerovo ili hrastovo drvo i predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, a u šta veruju pravoslavni vernici, pastiri doneli Josifu i Mariji da založe vatru i zagreju pećinu u kojoj je rođen Isus.
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Badnji dan i veče kroz običaje, molitvu i okupljanje najavljuju radost Božića: praznik zajedništva, svetlosti i vere

Badnji dan i veče kroz običaje, molitvu i okupljanje najavljuju radost Božića: praznik zajedništva, svetlosti i vere

Euronews pre 3 minuta
2026. - godina mnogih promjena

2026. - godina mnogih promjena

WDR pre 1 sat
Uz trubače i kolo više stotina građana u Užicu prisustvovalo paljenju badnjaka, pogledajte atmosferu (video)

Uz trubače i kolo više stotina građana u Užicu prisustvovalo paljenju badnjaka, pogledajte atmosferu (video)

Kurir pre 1 sat
Na Badnje veče nikako ne idite u goste: Stari Srbi su ovo smatrali velikim grehom, veruje se da ovo prizivate u svoj dom

Na Badnje veče nikako ne idite u goste: Stari Srbi su ovo smatrali velikim grehom, veruje se da ovo prizivate u svoj dom

Kurir pre 1 sat
Badnji dan u Zrenjaninu: Ovako je bilo u Hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na prvom badnjaku! Badnji dan u Zrenjaninu

Badnji dan u Zrenjaninu: Ovako je bilo u Hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na prvom badnjaku! Badnji dan u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Zašto palimo badnjak? Običaj nas svake godine okuplja zbog moćnog značenja

Zašto palimo badnjak? Običaj nas svake godine okuplja zbog moćnog značenja

Mondo pre 4 sati
Molitva za Badnji dan: Ove reči treba izgovoriti u posebnom trenutku za zdravlje naših najbližih

Molitva za Badnji dan: Ove reči treba izgovoriti u posebnom trenutku za zdravlje naših najbližih

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićBadnji dan

Regioni, najnovije vesti »

Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika, proslavljeno Badnje veče

Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika, proslavljeno Badnje veče

Plus online pre 3 minuta
Leskovac na Badnje veče: toplina, molitva i zlatnici u Dubočici

Leskovac na Badnje veče: toplina, molitva i zlatnici u Dubočici

Jugmedia pre 8 minuta
Zapalio se autobus u Ulici Radoja Domanovića! (VIDEO)

Zapalio se autobus u Ulici Radoja Domanovića! (VIDEO)

Glas Šumadije pre 8 minuta
Badnji dan i veče kroz običaje, molitvu i okupljanje najavljuju radost Božića: praznik zajedništva, svetlosti i vere

Badnji dan i veče kroz običaje, molitvu i okupljanje najavljuju radost Božića: praznik zajedništva, svetlosti i vere

Euronews pre 3 minuta
Ušećerene praznične radosti

Ušećerene praznične radosti

Politika pre 3 minuta