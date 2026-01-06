Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan

Pravoslavni vernici koji Božić slave po julijanskom kalendaru danas će obeležiti Badnji dan, koji je i poslednji dan božićnog posta i najavljuje proslavu najradosnijeg praznika za pravoslavce rođenja Isusa Hrista.

Badnji dan je ujedno i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom dočekuje dan rođenja Hristovog. Badnji dan ime je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali. Badnjak je, po pravilu, mlado cerovo ili hrastovo drvo i predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, a u šta veruju pravoslavni vernici, pastiri doneli Josifu i Mariji da založe vatru i zagreju pećinu u kojoj je rođen Isus.