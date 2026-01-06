Bezbednost u klubovima pod lupom inspekcije – najviše problema sa instalacijama i putevima za evakuaciju

BEOGRAD - Inspekcija Sektora za vanredne situacije je tokom cele godine u redovnim i vanrednim kontrolama ugostiteljskih objekta. Prošle godine je njih obišla 499 . O zabrani korišćenja instalacija, dela objekta ili zabrani upotrebe celog objekta doneto je 69 rešenja.

Inspektori najčešće zatiču neispravne instalacije, sisteme za gašenje, zaposlene koji nemaju adekvatnu obuku. "Koridori i putevi evakuacije nisu dovoljno označeni, ili su zaprečeni zapaljivim i gorivim materijalima", kaže Vladimir Baković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Požari u klubovima nisu česti, ali se dešavaju. U novosadskoj diskoteci 2012. godine u požaru je stradalo šest osoba. Kako je istraga pokazala, uzrok su bile neispravne instalacije.