Padavine uzrokuju probleme sa strujom i poplavama; Vanredna situacija u Osečini, Loznici, Vladimircima, Malom Zvorniku, Krupnju i delu Prijepolja

NOVI SAD - Vlažan i težak sneg napravio je dosta problema u mnogim delovima Srbije. Vanredna situacija u Osečini, Loznici, Vladimircima i delu Prijepolja. Na snazi je i dalje meteorološko upozorenje na ledenu kišu, a u većem delu Srbije na snazi su crveni i narandžasti meteo-alarm. Iz Sektora za vanredne situacije apeluju na građane da ne odbijaju evakuaciju kada spasilačke ekipe dođu do njih.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), slab sneg trenutno pada u Somboru, Kikindi i na Paliću. Najhladnije je na Zlatiboru, Paliću, u Novom Sadu i Somboru gde je izmereno minus 2 stepena Celzijusa. Najtoplije je u Vranju i Dimitrovgradu, gde je temperatura 11 stepeni. Na celoj teritoriji Loznice juče je proglašena vanredna situacija kako bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti građana i omogućilo funkcionisanje života u tom gradu. Zamenik