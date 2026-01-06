Širom Srema organizovano tradicionalno paljenje badnjaka

SREMSKA MITROVICA - U više mesta širom Srema tokom Badnje večeri organizovano je tradicionalno paljenje badnjaka, u Sremskoj Mitrovici i Pećincima, kao i u Šidu, dok je u Inđiji upriličena Božićna povorka, koja je okupila veliki broj građana.

Tradicionalno paljenje badnjaka održano je u selu Ogar, gde su se meštani okupili u porti crkve kako bi zajedno obeležili Badnje veče. Događaju je prisustvovao i predsednik Opštine Pećinci, Siniša Đokić, koji je istakao značaj očuvanja pravoslavne tradicije, običaja i zajedništva u lokalnoj sredini. Praznični duh bio je prisutan i u Inđiji, gde je održana Božićna povorka. Učesnici povorke prošli su gradskim ulicama, a manifestaciji je prisustvovao i predsednik