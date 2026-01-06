Vanredna situacija u Prijepolju zbog izlivanja Lima: Jedna porodica već evakuisana iz svoje kuće

Načelnik Sektora za vanredne situacije u Prijepolju Milan Mlađenović izjavio je danas, povodom vanredne situacije koja je u ponedeljak uvedena u toj opštini zbog kritičnog porasta vodostaja reke Lim i procene da postoji neposredna opasnost od njenog izlivanja, da je Lim u stagnaciji i da vatrogasci-spasioci na terenu obilaze kritične lokacije. On je za Tanjug poručio da će na terenu pružati svaku moguću pomoć stanovništvu i u narednim danima. “Situacija u