"Slonovi" prejaki za Burkinu Faso, neka se spreme Salah i društvo!

Fudbaleri Obale Slonovače savladali su u Marakešu ekipu Burkine Faso rezultatom 3:0 u meču osmine finala Afričkog Kupa nacija Izabranici Emersa Faea rutinski su opravdali ulogu favorita protiv motivisanog, ali ipak manje kvalitetnog rivala i zasluženo stigli do četvrtfinala kontinentalnog takmičenja.

Nametnuli su se “slonovi” kao bolji tim od prvog trenutka na terenu, pa su nakon pokušaja Kesija stigli do vođstva u 20. minutu. Amad Dijalo lako se snašao u kaznenom prostoru “pastuva” i lucidno nadmudrio nemoćnog Kofija. Nova radost za Obalu Slonovače usledila je prilično brzo, već u 32. minutu Jan Diomande je iskoristio dodavanje Dijala i prevario čuvara mreže protivničkog tima, te tako udvostručio prednost svog tima. Uzvratila je Burkina Faso pokušajem Outare,