Krkobabić čestitao Božić: Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, uputio je pravoslavnim vernicima, monaštvu, sveštenstvu i Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju čestitku sa najiskrenijim porukama. - Neka Božić, praznik rađanja, nade, ljubavi i pomirenja u sve domove vernika donese mir, sreću, slogu i blagostanje. Danas, u trenucima ratnih vihora koji svakodnevno odnose ljudske živote na mnogim meridijanima naše planete, kao