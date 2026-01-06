Krkobabić čestitao Božić: Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Krkobabić čestitao Božić: Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, uputio je pravoslavnim vernicima, monaštvu, sveštenstvu i Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju čestitku sa najiskrenijim porukama. - Neka Božić, praznik rađanja, nade, ljubavi i pomirenja u sve domove vernika donese mir, sreću, slogu i blagostanje. Danas, u trenucima ratnih vihora koji svakodnevno odnose ljudske živote na mnogim meridijanima naše planete, kao
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Božićna čestitka zamenika gradonačelnika Novog Pazara

Božićna čestitka zamenika gradonačelnika Novog Pazara

IndeksOnline pre 58 minuta
U Novom Sadu održana tradicionalna akcija podele besplatnih badnjaka: Lepa saradnja JP „Nacionalni park Fruška gora“ sa…

U Novom Sadu održana tradicionalna akcija podele besplatnih badnjaka: Lepa saradnja JP „Nacionalni park Fruška gora“ sa gradovima i opštinama

Večernje novosti pre 38 minuta
Prvi potpredsednik vlade Mali i ministri čestitali Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru

Prvi potpredsednik vlade Mali i ministri čestitali Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru

Beta pre 2 sata
Prvi potpredsednik vlade Mali i ministri čestitali Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru

Prvi potpredsednik vlade Mali i ministri čestitali Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru

Radio sto plus pre 1 sat
Božićna poslanica patrijarha Porfirija: Srbija suočena sa dubokim podelama i nepoverenjem

Božićna poslanica patrijarha Porfirija: Srbija suočena sa dubokim podelama i nepoverenjem

In medija pre 1 sat
Selaković čestitao Božić: Neka Božić bude podstrek da istrajemo na putu dobra i sloge

Selaković čestitao Božić: Neka Božić bude podstrek da istrajemo na putu dobra i sloge

Telegraf pre 1 sat
"Neka praznik donese mir, slogu i odgovornost": Državni vrh i drugi zvaničnici čestitali vernicima Badnji dan i Božić

"Neka praznik donese mir, slogu i odgovornost": Državni vrh i drugi zvaničnici čestitali vernicima Badnji dan i Božić

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićporfirijeMilan Krkobabićministarpraznik

Politika, najnovije vesti »

Švajcarski gradić mesto poverljivih razgovora i prisnog druženja srpskih i kosovskih političara

Švajcarski gradić mesto poverljivih razgovora i prisnog druženja srpskih i kosovskih političara

N1 Info pre 3 minuta
SRCE: Elektrodistribucija godinama neadekvatno održava mrežu

SRCE: Elektrodistribucija godinama neadekvatno održava mrežu

Beta pre 58 minuta
Božićna čestitka zamenika gradonačelnika Novog Pazara

Božićna čestitka zamenika gradonačelnika Novog Pazara

IndeksOnline pre 58 minuta
Posle revizije komunikacione strategije, EXPO traži i partnera za marketinške usluge - U fokusu kreativno planiranje…

Posle revizije komunikacione strategije, EXPO traži i partnera za marketinške usluge - U fokusu kreativno planiranje, produkcija događaja, odnosi s javnošću i digitalni sadržaji

Ekapija pre 53 minuta
'Razmatramo sve opcije': MOL o preuzimanju Naftne industrije Srbije

'Razmatramo sve opcije': MOL o preuzimanju Naftne industrije Srbije

Slobodna Evropa pre 38 minuta