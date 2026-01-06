Snajper bio spreman! Detalji velike akcije MUP-a: Uhapšen Beograđanin koji je čuvao oružje za najteža ubistva!

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
Snajper bio spreman! Detalji velike akcije MUP-a: Uhapšen Beograđanin koji je čuvao oružje za najteža ubistva!

Nakon spektakularne akcije beogradske policije u kojoj je zaplenjen čitav arsenal vojnog naoružanja, istraga se širi na regionalni nivo.

Pronađeni panciri i lažne legitimacije ukazuju na to da je kriminalna grupa planirala likvidaciju prerušena u policajce. Višemesečni tihi rad pripadnika MUP-a i Višeg javnog tužilaštva rezultirao je jednom od najvećih zaplena naoružanja u poslednjih nekoliko godina. Uhapšen je Beograđanin A. A. (41), a policija sada sklapa mozaik: ko je trebalo da bude meta ovog smrtonosnog arsenala? Arsenal za "mali rat" u prestonici U "štek" garaži i stanu koje je koristio
