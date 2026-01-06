Strašna istina o požaru u Kran Montani: Otkriven veliki propust nakon tragedije

Večernje novosti pre 17 minuta
Strašna istina o požaru u Kran Montani: Otkriven veliki propust nakon tragedije

GRADONAČELNIK Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je danas da bar Konstelation, u ikome je u novogodišnjoj noći došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbednosne provere ili revizije pet godina.

Foto: X/Konstantino12 On je na konferenciji za medije rekao da nema odgovor zašto to nije učinjeno, prenosi Bi-bi-si. Kako je rekao grad trenutno razmatra nekoliko tačaka lokalnih zakona i objašnjava da svake godine gradski službenici sprovode pregled objekata poput barova i procenjuju u kojim područjima može da dođe do požara, uključujući kuhinje. On je rekao da je predmet istrage u vezi sa požarom i da li su se aparati za gašenje požara redovno održavali. "Zakon
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Novi šok detalj iz bara smrti! Otkriven neverovatan propust: 40 ljudi stradalo u požaru, među njima je i Srbin, a…

Novi šok detalj iz bara smrti! Otkriven neverovatan propust: 40 ljudi stradalo u požaru, među njima je i Srbin, a gradonačelnik neće da da ostavku

Blic pre 56 minuta
Gradonačelnik Kran-Montane ne podnosi ostavku nakon tragedije: Stradalo 40 ljudi u požaru u baru čija bezbednost nije…

Gradonačelnik Kran-Montane ne podnosi ostavku nakon tragedije: Stradalo 40 ljudi u požaru u baru čija bezbednost nije proveravana 5 godina (foto)

Kurir pre 1 sat
Gradonačelnik Kran-Montane: Bar koji se zapalio nije prošao kroz provere poslednjih pet godina

Gradonačelnik Kran-Montane: Bar koji se zapalio nije prošao kroz provere poslednjih pet godina

N1 Info pre 1 sat
Gradonačelnik Kran Montane: Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

Gradonačelnik Kran Montane: Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

RTV pre 2 sata
Gradonačelnik Kran-Montane: U baru u kojem je izbio požar pet godina nije bilo bezbednosne provere

Gradonačelnik Kran-Montane: U baru u kojem je izbio požar pet godina nije bilo bezbednosne provere

Newsmax Balkans pre 1 sat
Gradonačelnik Kran Montane: Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

Gradonačelnik Kran Montane: Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

Euronews pre 1 sat
Gradonačelnik Kran-Montane: Ne podnosim ostavku

Gradonačelnik Kran-Montane: Ne podnosim ostavku

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvajcarskapožarGradonacelnikkran montana

Svet, najnovije vesti »

Alarm u Rusiji tokom noći! Dronovi kamikaze zasuli ruske regione: "Napali smo raketni magacin i skladište nafte"

Alarm u Rusiji tokom noći! Dronovi kamikaze zasuli ruske regione: "Napali smo raketni magacin i skladište nafte"

Blic pre 31 minuta
Šta je Monroova doktrina koju pominje i Donald Tramp

Šta je Monroova doktrina koju pominje i Donald Tramp

BBC News pre 22 minuta
Božinović odgovorio na Vučićeve optužbe

Božinović odgovorio na Vučićeve optužbe

SEEbiz pre 11 minuta
Američka intervencija u Venecueli – da li je Kina posredna meta

Američka intervencija u Venecueli – da li je Kina posredna meta

RTS pre 31 minuta
Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

N1 Info pre 26 minuta