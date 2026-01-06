Strašna istina o požaru u Kran Montani: Otkriven veliki propust nakon tragedije

GRADONAČELNIK Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je danas da bar Konstelation, u ikome je u novogodišnjoj noći došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbednosne provere ili revizije pet godina.

Foto: X/Konstantino12 On je na konferenciji za medije rekao da nema odgovor zašto to nije učinjeno, prenosi Bi-bi-si. Kako je rekao grad trenutno razmatra nekoliko tačaka lokalnih zakona i objašnjava da svake godine gradski službenici sprovode pregled objekata poput barova i procenjuju u kojim područjima može da dođe do požara, uključujući kuhinje. On je rekao da je predmet istrage u vezi sa požarom i da li su se aparati za gašenje požara redovno održavali. "Zakon