Vanredna situacija u Osečini, delovima Loznice i Prijepolja

Vlažan i težak sneg napravio je dosta problema u mnogim delovima Srbije, a u Osečini i delovima Loznice i Prijepolja proglašena je vanredna situacija. Na snazi je i dalje meteorološko upozorenje na ledenu kišu, a u većem delu Srbije na snazi su crveni i narandžasti meteo-alarm.

Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je za RTS da, kada je reč o snežnim padavinama, tokom noći i jutra nije zabeležen veliki broj intervencija, kao i da se u saradnji sa RHMZ-om i drugim nadležnim institucijama prati situacija u celoj Srbiji. “Od 4. januara najveću količinu snežnih padavina beležimo tamo gde smo izdali upozorenje u koordinaciji sa RHMZ-om. To je teritorija Grada Beograda, zatim zapad, jugozapad Srbije, istočni deo