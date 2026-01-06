Vanredna situacija u Osečini, delovima Loznice i Prijepolja

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Vanredna situacija u Osečini, delovima Loznice i Prijepolja

Vlažan i težak sneg napravio je dosta problema u mnogim delovima Srbije, a u Osečini i delovima Loznice i Prijepolja proglašena je vanredna situacija. Na snazi je i dalje meteorološko upozorenje na ledenu kišu, a u većem delu Srbije na snazi su crveni i narandžasti meteo-alarm.

Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je za RTS da, kada je reč o snežnim padavinama, tokom noći i jutra nije zabeležen veliki broj intervencija, kao i da se u saradnji sa RHMZ-om i drugim nadležnim institucijama prati situacija u celoj Srbiji. “Od 4. januara najveću količinu snežnih padavina beležimo tamo gde smo izdali upozorenje u koordinaciji sa RHMZ-om. To je teritorija Grada Beograda, zatim zapad, jugozapad Srbije, istočni deo
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

"Nikako ne odbijajte evakuaciju!" Vanredno stanje u više opština u Srbiji zbog snega i leda, a velika opasnost tek sledi i to…

"Nikako ne odbijajte evakuaciju!" Vanredno stanje u više opština u Srbiji zbog snega i leda, a velika opasnost tek sledi i to u tačno ovo vreme!

Blic pre 0 minuta
(Foto) Evakuisana porodica nakon izlivanja Lima! Voda opkolila sve - proglašena vanredna situacija

(Foto) Evakuisana porodica nakon izlivanja Lima! Voda opkolila sve - proglašena vanredna situacija

Blic pre 35 minuta
Kritično u tri prijepoljska naselja: Spremaju se džakovi kako bi se napravio bedem, a spasilačke ekipe su na terenu - ovo su…

Kritično u tri prijepoljska naselja: Spremaju se džakovi kako bi se napravio bedem, a spasilačke ekipe su na terenu - ovo su slike sa lica mesa (FOTO)

RINA pre 5 minuta
Sutra oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Sutra oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Serbian News Media pre 5 minuta
Alarmantno na Kosovu: Poplave potapaju Glogovac i Prištinu, situacija izmiče kontroli!

Alarmantno na Kosovu: Poplave potapaju Glogovac i Prištinu, situacija izmiče kontroli!

Telegraf pre 40 minuta
Padavine uzrokuju probleme sa strujom i poplavama; Vanredna situacija u Osečini, Loznici, Vladimircima i delu Prijepolja

Padavine uzrokuju probleme sa strujom i poplavama; Vanredna situacija u Osečini, Loznici, Vladimircima i delu Prijepolja

RTV pre 1 sat
Izlio se Lim u Prijepolju, evukuisana jedna porodica: Poplave prave haos Zalugu, Ivanju i Brodarevu - spasilački timovi na…

Izlio se Lim u Prijepolju, evukuisana jedna porodica: Poplave prave haos Zalugu, Ivanju i Brodarevu - spasilački timovi na terenu

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMUPPrijepoljeLoznicaSnegvanredna situacijaRHMZsrbijavesti

Vojvodina, najnovije vesti »

"Nikako ne odbijajte evakuaciju!" Vanredno stanje u više opština u Srbiji zbog snega i leda, a velika opasnost tek sledi i to…

"Nikako ne odbijajte evakuaciju!" Vanredno stanje u više opština u Srbiji zbog snega i leda, a velika opasnost tek sledi i to u tačno ovo vreme!

Blic pre 0 minuta
Kako je food bloger u Londonu otkrio naš "eurokrem" i napravio mu neočekivanu reklamu (VIDEO)

Kako je food bloger u Londonu otkrio naš "eurokrem" i napravio mu neočekivanu reklamu (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 0 minuta
Poskupljuju usluge komunalnih preduzeća u Subotici

Poskupljuju usluge komunalnih preduzeća u Subotici

RTV pre 55 minuta
Besplatno deljenje pripremljenih badnjaka sa Fruške gore da bi se sprečila seča šume

Besplatno deljenje pripremljenih badnjaka sa Fruške gore da bi se sprečila seča šume

Nedeljnik pre 45 minuta
Predsednica Slovenije raspisala parlamentarne izbore

Predsednica Slovenije raspisala parlamentarne izbore

Danas pre 45 minuta