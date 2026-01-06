Badnji dan u Zrenjaninu: Ovako je bilo u Hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na prvom badnjaku! Badnji dan u Zrenjaninu

Zrejnanin, 6. januar 2026. – Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, na Badnji dan, tradicionalno se širom Zrenjanina, kao i u svim njegovim naseljenim mestima, osveštavaju i pale badnjaci, čuvajući vekovnu pravoslavnu tradiciju i duh zajedništva.

Ekipa informativnog portala volimzrenjanin.com ove godine prisustvovala je paljenju prvog badnjaka u gradu, u porti Hram Vavedenja Presvete Bogorodice. Badnje svečanosti započele su carskim časovima i Svetom liturgijom, nakon čega je u 15 časova usledilo osvećenje i paljenje badnjaka. Kao i svake godine, ovom događaju prisustvovao je veliki broj građana i vernika, koji su se okupili kako bi u molitvi i miru obeležili Badnji dan, uoči praznika Hristovog rođenja. Na