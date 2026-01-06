Preventivno se povlače neki proizvodi za bebe: „Iskreno se izvinjavamo zbog neprijatnosti“

Nestle Adriatic, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, počinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad, navodi se u saopštenju ove kompanije i dodaje da to čini dobrovoljno i iz predostožnosti.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da njegov Sektor za inspekcijske poslove preduzima sve mere iz svoje nadležnosti po pitanju preventivnog povlačenja proizvoda kompanije Nestle, čije je saopštenje prenelo u celosti. Kompanija Nestle Adriatic S doo je u saopštenju navela da dobrovoljno i iz predostrožnosti započinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad. „Bezbednost i dobrobit odojčadi su nam apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna