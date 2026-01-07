SAD zaplenile naftni tanker pod ruskom zastavom, navodno povezan sa Venecuelom

BBC News pre 2 sata

US European Command

Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile su tanker Marinera koji plovi pod ruskom zastavom i navodno prevozi venecuelansku naftu.

„Zaplenjen je u Severnom Atlantiku na osnovu naloga koji je izdao američki savezni sud, pošto ga je pratila SAD kontrolna jedinica Munro", objavila je Američka evropska komanda na društvenoj mreži Iks.

Brod, ranije poznat kao Bela-1, optužen je za navodno kršenje američkih sankcija i prevoz iranske, ali i sirove venecuelanske nafte, a plovio je pod ruskom zastavom.

Prema dosadašnjim izveštajima trenutno je prazan.

Zaplena tankera je u skladu sa „politikom nacionalne bezbednosti Donalda Trampa, američkog predsednika, usmerene na sankcionisane brodove koji ugrožavaju stabilnost zapadne hemisfere“.

Amerika je krajem 2025. godine zaplenila dva naftna tankera Venecuele.

Nekoliko američkih vojnih aviona je ranije uočeno iznad severnog Atlantika kako se kreću ka tankeri, a Rusija je navodno rasporedila podmornice kako bi mogla da ga prati preko okeana.

Na snimcima koje su objavili ruski mediji vidi se američki brod blizu Marinere.

Vlasnik tankera pod ruskom zastavom koji progone brodovi američke obalske straže, prethodno je sankcionisalo Ministarstva finansija 2024. godine.

Bajdenova administracija je optužila kompaniju „Louis Marine Shipholding Enterprises SA“, sa sedištem u Turskoj da sarađuje sa iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Kompanija je navodno prevozila robu u ime jedinice „Kuds“, ogranka IRGC za prekomorske operacije, saopštili su tada američki zvaničnici.

Jedinica održava naoružane grupe saveznike Irana širom Bliskog istoka, među kojima su Huti u Jemenu i Hezbolah u Libanu.

Podaci sajta MarineTraffic pokazuju da je „Marinera“ jedini brod u vlasništvu kompanije „Louis Marine Shipholding“, a poklapa se i sa adresom firme na listi sankcija

(BBC News, 01.07.2026)