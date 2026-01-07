"Ako imate informacije o ubici odmah zovite policiju" U policiji u Tovariševu veliki broj svedoka ubistva u kafani na Božić: Traga se za napadačem!

Blic pre 8 minuta
"Ako imate informacije o ubici odmah zovite policiju" U policiji u Tovariševu veliki broj svedoka ubistva u kafani na Božić…
Policija intenzivno istražuje incident, uključujući i svedočenja brojnih prisutnih Apeluje se na građane da prijave sve relevantne informacije policiji radi identifikacije počinioca Policija u Tovariševu intenzivno radi na identifikaciji osumnjičenog koji je noćas oko 3 sata ujutru u jednoj kafani nakon kraće svađe nožem u vrat ubo mladića (18). Kako saznajemo, pojedini pripadnici policije povučeni su i sa svog slobodnog dana kako bi ispitali brojne svedoke koji su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, izboden u ugostiteljskom objektu

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, izboden u ugostiteljskom objektu

N1 Info pre 18 minuta
Mladić ubijen u kafani u Tovariševu

Mladić ubijen u kafani u Tovariševu

Radio 021 pre 28 minuta
Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

RTV pre 53 minuta
Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

IndeksOnline pre 7 minuta
Ovde se dogodilo ubistvo u Tovariševu. Opsadno stanje nakon smrti tinejdžera (18): Na proslavi Božića dobio nož u vrat…

Ovde se dogodilo ubistvo u Tovariševu. Opsadno stanje nakon smrti tinejdžera (18): Na proslavi Božića dobio nož u vrat, napadač u bekstvu (foto)

Blic pre 13 minuta
Opsadno stanje u Tovariševu: Policija traga za ubicom koji je krvnički nožem ubadao tinejdžera u vrat!

Opsadno stanje u Tovariševu: Policija traga za ubicom koji je krvnički nožem ubadao tinejdžera u vrat!

Blic pre 48 minuta
"Videli smo mladića kako se drži za vrat" Očevici opisali trenutke krvavog Božića u kafani u Tovariševu gde je ubijen…

"Videli smo mladića kako se drži za vrat" Očevici opisali trenutke krvavog Božića u kafani u Tovariševu gde je ubijen tinejdžer (18): "Muzika je stala, a onda je nastao metež"

Blic pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Božić

Hronika, najnovije vesti »

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, izboden u ugostiteljskom objektu

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, izboden u ugostiteljskom objektu

N1 Info pre 18 minuta
Mladić ubijen u kafani u Tovariševu

Mladić ubijen u kafani u Tovariševu

Radio 021 pre 28 minuta
Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

IndeksOnline pre 7 minuta
Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

RTV pre 53 minuta
"Ako imate informacije o ubici odmah zovite policiju" U policiji u Tovariševu veliki broj svedoka ubistva u kafani na Božić…

"Ako imate informacije o ubici odmah zovite policiju" U policiji u Tovariševu veliki broj svedoka ubistva u kafani na Božić: Traga se za napadačem!

Blic pre 8 minuta