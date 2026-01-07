Burna reakcija Kine zbog nafte i Venecuele: "Trampova tipična ucena i moć sile"

Kina je oštro reagovala na najavu SAD da će preuzeti milionske količine nafte iz Venecuele i prodavati ih na američkom tržištu, nazivajući takav potez „siledžijskim“ i kršenjem međunarodnog prava.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine, Mao Ning, izjavila je na konferenciji za novinare u Pekingu da „naglo korišćenje sile protiv Venecuele i američki zahtev za ‚Amerika na prvom mestu‘ kada je reč o sopstvenim naftnim resursima te zemlje, predstavljaju tipične poteze ucenjivanja“. Po njenim rečima, takve akcije „ozbiljno krše međunarodno pravo, grubo narušavaju suverenitet Venecuele i ozbiljno oštećuju prava venecuelanskog naroda“. Reakcija Pekinga