Burna reakcija Kine zbog nafte i Venecuele: "Trampova tipična ucena i moć sile"

Blic pre 1 sat
Burna reakcija Kine zbog nafte i Venecuele: "Trampova tipična ucena i moć sile"

Kina je oštro reagovala na najavu SAD da će preuzeti milionske količine nafte iz Venecuele i prodavati ih na američkom tržištu, nazivajući takav potez „siledžijskim“ i kršenjem međunarodnog prava.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine, Mao Ning, izjavila je na konferenciji za novinare u Pekingu da „naglo korišćenje sile protiv Venecuele i američki zahtev za ‚Amerika na prvom mestu‘ kada je reč o sopstvenim naftnim resursima te zemlje, predstavljaju tipične poteze ucenjivanja“. Po njenim rečima, takve akcije „ozbiljno krše međunarodno pravo, grubo narušavaju suverenitet Venecuele i ozbiljno oštećuju prava venecuelanskog naroda“. Reakcija Pekinga
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Peking oštro odbacuje zahteve SAD: Venecuela je suverena država

Peking oštro odbacuje zahteve SAD: Venecuela je suverena država

Vesti online pre 30 minuta
Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

NIN pre 1 sat
Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

RTS pre 1 sat
SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte

SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte

Vreme pre 2 sata
Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Newsmax Balkans pre 1 sat
Prekinite saradnju sa Kinom i Rusijom: Od SAD stiglo naređenje Venecueli

Prekinite saradnju sa Kinom i Rusijom: Od SAD stiglo naređenje Venecueli

Večernje novosti pre 1 sat
Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaPekingKinanafta

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Tokom pregovora u Parizu o Ukrajini biće pokrenuta pitanja teritorija

Zelenski: Tokom pregovora u Parizu o Ukrajini biće pokrenuta pitanja teritorija

RTV pre 20 minuta
Venecuela proglasila sedmodnevnu žalost zbog vojnika koji su poginuli u američkom napadu

Venecuela proglasila sedmodnevnu žalost zbog vojnika koji su poginuli u američkom napadu

N1 Info pre 10 minuta
Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu

Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu

SEEbiz pre 14 minuta
"Koristićemo vojnu: Silu!" Tramp kuje novi plan, obračun Rusije i SAD u Atlantiku, Kina gnevna: Hitan tajni sastanak u Evropi…

"Koristićemo vojnu: Silu!" Tramp kuje novi plan, obračun Rusije i SAD u Atlantiku, Kina gnevna: Hitan tajni sastanak u Evropi, pojačava se vojno prisustvo

Blic pre 25 minuta
(Foto) objavio sliku pretučene Madurove supruge. Predsednik Kolumbije besan na Trampa, uporedio ga sa Hitlerom.

(Foto) objavio sliku pretučene Madurove supruge. Predsednik Kolumbije besan na Trampa, uporedio ga sa Hitlerom.

Blic pre 10 minuta