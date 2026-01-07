Ceca se pričestila na Božićnoj liturgiji u Hramu, sa njom su bili sestra Lidija i unuci Željko, Krstan i Isaija: Ne odvajaju se od nje

Događaju su prisustvovali članovi njene porodice, uključujući sestru Lidiju i njene unuke.

Osim Cece, mnoge poznate ličnosti takođe su prisustvovale liturgiji. Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save u Beogradu. Ceca je veliki vernik, posti svaki post, pa se tako i večeras pričestila. Ceca je došla sa svojom sestrom Lidijom, njenom ćerkom Helenom i unucima Željkom, Krstanom i Isaijom. - Tu su svi, Željko, Krstan i Isaija. Svima želim sve najlepše, deci se spava i meni se spava - rekla je kratko Ceca.