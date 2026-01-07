Ceca se pričestila na Božićnoj liturgiji u Hramu, sa njom su bili sestra Lidija i unuci Željko, Krstan i Isaija: Ne odvajaju se od nje

Blic pre 4 minuta
Ceca se pričestila na Božićnoj liturgiji u Hramu, sa njom su bili sestra Lidija i unuci Željko, Krstan i Isaija: Ne odvajaju…

Događaju su prisustvovali članovi njene porodice, uključujući sestru Lidiju i njene unuke.

Osim Cece, mnoge poznate ličnosti takođe su prisustvovale liturgiji. Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save u Beogradu. Ceca je veliki vernik, posti svaki post, pa se tako i večeras pričestila. Ceca je došla sa svojom sestrom Lidijom, njenom ćerkom Helenom i unucima Željkom, Krstanom i Isaijom. - Tu su svi, Željko, Krstan i Isaija. Svima želim sve najlepše, deci se spava i meni se spava - rekla je kratko Ceca.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poznati na ponoćnoj liturgiji! Evo ko je dočekao Božić u Hramu Svetog Save

Poznati na ponoćnoj liturgiji! Evo ko je dočekao Božić u Hramu Svetog Save

Kurir pre 3 sata
Proslava Božića u Srbiji

Proslava Božića u Srbiji

RTS pre 3 sata
Patrijarh Porfirije služio božićnu liturgiju u hramu Svetog Save

Patrijarh Porfirije služio božićnu liturgiju u hramu Svetog Save

Beta pre 5 sati
Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Mondo pre 5 sati
(Video) Evo šta je Cecin unuk uradio ispred Hrama Svetog Save. Ona se odmah okrenula: Evo kako je reagovala

(Video) Evo šta je Cecin unuk uradio ispred Hrama Svetog Save. Ona se odmah okrenula: Evo kako je reagovala

Blic pre 6 sati
Estrada na božićnoj liturgiji: Ceca sa unucima došla u Hram Svetog Save (FOTO)

Estrada na božićnoj liturgiji: Ceca sa unucima došla u Hram Svetog Save (FOTO)

Nova pre 7 sati
Njega nije bilo u Hramu pored Cece Ražnatović: Svake godine su zajedno, detalj nikome nije promakao

Njega nije bilo u Hramu pored Cece Ražnatović: Svake godine su zajedno, detalj nikome nije promakao

Mondo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ceca RažnatovićCece Ražnatović

Zabava, najnovije vesti »

Ceca se pričestila na Božićnoj liturgiji u Hramu, sa njom su bili sestra Lidija i unuci Željko, Krstan i Isaija: Ne odvajaju…

Ceca se pričestila na Božićnoj liturgiji u Hramu, sa njom su bili sestra Lidija i unuci Željko, Krstan i Isaija: Ne odvajaju se od nje

Blic pre 4 minuta
INTERVJU „Mislim da svi imamo istu želju za 2026. godinu“: Stevan Piale o nevoljama koje su ga snašle, borbi za promene u…

INTERVJU „Mislim da svi imamo istu želju za 2026. godinu“: Stevan Piale o nevoljama koje su ga snašle, borbi za promene u društvu i porodici

Nova pre 4 minuta
Kako da vam dani na poslu budu bolji: Pet jednostavnih saveta

Kako da vam dani na poslu budu bolji: Pet jednostavnih saveta

RTS pre 38 minuta
"Ako ima raspoloženih momaka...": Pozvao na akciju čišćenja snega, ljudi se masovno javljaju i svi su mu poručili isto

"Ako ima raspoloženih momaka...": Pozvao na akciju čišćenja snega, ljudi se masovno javljaju i svi su mu poručili isto

Blic pre 24 minuta
Bivšim muževima spremila poklone za praznik: Zlata Petrović ovako obeležava Badnji dan, "mesim česnicu sa unukom"

Bivšim muževima spremila poklone za praznik: Zlata Petrović ovako obeležava Badnji dan, "mesim česnicu sa unukom"

Blic pre 29 minuta