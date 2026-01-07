Elektrodistribucija Srbije: Sanirana većina kvarova, na terenu bilo 120 ekipa (foto)

Blic pre 5 sati
Elektrodistribucija Srbije: Sanirana većina kvarova, na terenu bilo 120 ekipa (foto)
Radovi se nastavljaju dok svi korisnici ponovo ne dobiju električno napajanje Sneg i neprohodni putevi su otežavali saniranje kvarova, posebno u brdsko-planinskim predelima Zahvaljujući izuzetnom i neprekidnom angažovanju ekipa Elektrodistribucije Srbije (EDS), sanirana je velika većina kvarova na distributinoj mreži na prostoru Zapadne Srbije, tako da je broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu sveden na 10.000, saopštio je večeras
Danas pre 7 sati
