Elektrodistribucija Srbije: Sanirana većina kvarova, na terenu bilo 120 ekipa (foto)

Radovi se nastavljaju dok svi korisnici ponovo ne dobiju električno napajanje Sneg i neprohodni putevi su otežavali saniranje kvarova, posebno u brdsko-planinskim predelima Zahvaljujući izuzetnom i neprekidnom angažovanju ekipa Elektrodistribucije Srbije (EDS), sanirana je velika većina kvarova na distributinoj mreži na prostoru Zapadne Srbije, tako da je broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu sveden na 10.000, saopštio je večeras