Estrada u suzama zbog smrti poznatog frizera: Pevačica nema od bola: "Na Badnji dan si postao anđeo", evo ko se još oprostio

Sa brojnim poznatim ličnostima je sarađivao, a vest je sve ostavila u šoku Elma Sinanović teško je podnela njegov odlazak Na Badnji dan, domaća estrada ostala je bez jednog od svojih omiljenih saradnika i prijatelja, poznatog frizera Matije Radulovića.

Njegova iznenadna smrt potresla je mnoge, a društvene mreže preplavljene su emotivnim oproštajima poznatih ličnosti. Pevačica Zorana Mićanović bila je među prvima koja se oglasila na Instagramu, te je objavila da je Matija preminuo. Uz fotografiju, napisala je: "Počivaj u miru Maki. Matija Radulović, 21.11.1983.–06.01.2026". Elma Sinanović, takođe poznata pevačica, podelila je emotivnu poruku: - Dobri moj Maki, na Badnji dan si postao anđeo... Neka ti je večna