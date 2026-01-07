Na današnji dan umro je Nikola Tesla. Genijalac preminuo pre 83 godine na Božić, siromašan i usamljen u njujorškom hotelu

Blic pre 46 minuta
Na današnji dan umro je Nikola Tesla. Genijalac preminuo pre 83 godine na Božić, siromašan i usamljen u njujorškom hotelu

Tesla je tokom života patentirao preko 700 izuma, od kojih je mnoge ostavio nezaštićene kao dar čovečanstvu Iako je umro u skromnim uslovima, Teslina dostignuća i uticaj ostaju neprevaziđeni u istoriji nauke.

Jedan od najvećih svetskih umova Nikola Tesla, čijim je izumima postavljen temelj i pravac naučno-tehničkog razvoja čovečanstva u 20. veku, umro je sam na Božić 1943. u Njujorku, gde je živeo šest decenija, a nekoliko dana kasnije komemoraciji u Katedrali St. John the Devine prisustvovalo je 2.000 ljudi. Jedan od dvojice najuticajnijih Teslinih biografa u svetu Mark Sajfer rekao je za Tanjug da je Teslina smrt bila tužna vest i za prvu damu Elenor Ruzvelt - suprugu
RTV pre 26 minuta
