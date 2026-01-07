Padaju dalekovodi, 14 osoba evakuisano! Delovi Srbije bez struje, autobusi u Beogradu voze izmenjenim trasama zbog snega i leda na putu, a ledeni dan tek sledi

Blic pre 2 sata
Padaju dalekovodi, 14 osoba evakuisano! Delovi Srbije bez struje, autobusi u Beogradu voze izmenjenim trasama zbog snega i…
Sektor za vanredne situacije zabeležio je 32 intervencije uklanjanja oborenih stabala zbog snežnog nevremena Sneg je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu Snežno nevreme, ledena kiša i nagle promene vodostaja obeležile su pravoslavni Božić u Srbiji, dok su pripadnici Sektora za vanredne situacije imali na desetine intervencija, više desetina naselja ostalo je bez struje, saobraćaj se odvijao otežano u pojedinim
Nova pre 4 sati
