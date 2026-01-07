Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Blic pre 3 sata
Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Božić se tradicionalno proslavlja tri dana, prateći brojne običaje karakteristične za različita podneblja.

Centralni običaji uključuju odlazak na liturgiju, pripremu česnice i međusobno pozdravljanje rečima: "Hristos se rodi". Pravoslavni vernici danas proslavljaju najradosniji od svih verskih praznika – Božić, dan Hristovog rođenja i praznik koji simbolizuje rađanje novog života, mir, spasenje i radost. Za mnoge Nova godina tek danas počinje, odnosno današnji dan najavljuje kakva će ona biti za domaćina i celu porodicu u jednom domu. Božić se tradicionalno proslavlja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Položajnik – prvi gost koji donosi sreću u kuću

Položajnik – prvi gost koji donosi sreću u kuću

InfoKG pre 56 minuta
Mir Božji - Hristos se rodi

Mir Božji - Hristos se rodi

Vranje news pre 2 sata
Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

Flynaissus pre 4 sati
U Hramu Svetog Save počela božićna liturgija koju služi patrijarh srpski Porfirije

U Hramu Svetog Save počela božićna liturgija koju služi patrijarh srpski Porfirije

Euronews pre 4 sati
Božić – praznik mira, nade i zajedništva

Božić – praznik mira, nade i zajedništva

ROMinfomedia pre 5 sati
Pravoslavni vernici danas slave Božić

Pravoslavni vernici danas slave Božić

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Pravoslavni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik

Pravoslavni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaBožić

Društvo, najnovije vesti »

Poruka studenata pred skup u Novom Sadu zakazan za 17. januar – Sledi konkretizacija naše borbe

Poruka studenata pred skup u Novom Sadu zakazan za 17. januar – Sledi konkretizacija naše borbe

Nova ekonomija pre 11 minuta
Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Beta pre 32 minuta
U Danilovgradu evakuisano 12 osoba zbog poplava

U Danilovgradu evakuisano 12 osoba zbog poplava

Beta pre 17 minuta
Vorner Bros odbio ponudu Paramaunta za preuzimanje, bolja im ona koju je dao Netfliks

Vorner Bros odbio ponudu Paramaunta za preuzimanje, bolja im ona koju je dao Netfliks

Radio 021 pre 22 minuta
Sofronijević: Železnički saobraćaj funkcioniše bez većih zastoja

Sofronijević: Železnički saobraćaj funkcioniše bez većih zastoja

RTV pre 16 minuta