Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Božić se tradicionalno proslavlja tri dana, prateći brojne običaje karakteristične za različita podneblja.

Centralni običaji uključuju odlazak na liturgiju, pripremu česnice i međusobno pozdravljanje rečima: "Hristos se rodi". Pravoslavni vernici danas proslavljaju najradosniji od svih verskih praznika – Božić, dan Hristovog rođenja i praznik koji simbolizuje rađanje novog života, mir, spasenje i radost. Za mnoge Nova godina tek danas počinje, odnosno današnji dan najavljuje kakva će ona biti za domaćina i celu porodicu u jednom domu. Božić se tradicionalno proslavlja