Poznati na Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save pevačica sa maramom na glavi, tu je i Cecin zet (video)

Među prisutnima bila je pevačica Jovana Tipšin, koja je pažljivo pratila tok liturgije.

Kompozitor Damir Handanović prisustvovao je liturgiji sa suprugom Dubravkom Ðedović Handanović. Veliki broj pravoslavnih vernika večeras je došao u Hram Svetog Save u Beogradu gde prisustvuju Božićnoj liturgiji. Među prvima je stigla pevačica Jovana Tipšin, ona je sve vreme stajala mirno i pomno pratila liturgiju, a na glavu je stavila maramu koju nije skidala. Liturgiji su prisustvovali i kompozitor Damir Handanović sa suprugom, ministarkom rudarstva i energetike