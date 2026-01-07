(Radarski snimci) Počeo sneg u Beogradu, a prava snežna oluja kreće tačno u ovo vreme: Nova tura snega i ledene kiše sručiće se na Srbiju: Očekujte blokade saobraćaja i nestanak struje!

Blic pre 31 minuta
(Radarski snimci) Počeo sneg u Beogradu, a prava snežna oluja kreće tačno u ovo vreme: Nova tura snega i ledene kiše sručiće…
Snežna oluja očekuje se u večernjim satima, uz formiranje značajnog snežnog pokrivača Na snazi je crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uslova u pojedinim delovima države Sneg u Beogradu počeo je ponovo da pada oko 14.30 sati, a večeras između 18 i 19 časova cela Srbija biće okovana snegom i ledom, jer tada stiže nova i jača tura snega i ledene kiše! Mraz, zaleđeni putevi i temperature ispod nule dočekali su građane Srbije i rano jutros, dok se prema
RHMZ: Oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, ledene kiše i poledice

N1 Info pre 1 sat
Situacija u Šumadiji pod kontrolom – putevi prohodni, snabdevanje strujom uredno

RTK pre 1 sat
Sneg ne prestaje da veje: RHMZ objavio novu prognozu, večeras još intenzivnije padavine u ovim delovima zemlje

Mondo pre 16 minuta
Vremenska prognoza tokom večeri: Umeren sneg u Beogradu, Valjevu, Smederevskoj Palanci, na jugu Srbije ledena kiša

Newsmax Balkans pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje: Sneg, poledica i ledena kiša širom Srbije, otežan saobraćaj u Beogradu

Euronews pre 1 sat
Cela Srbija u minusu, oglasio se RHMZ: Jedna rečenica tiče se Beograda, treba da je vide svi koji sutra rade!

Telegraf pre 1 sat
Bez preke potrebe ne krećite na put! Teška mehanizacija u borbi sa mećavom na Zlatiboru. Sve što počiste, odmah zatrpa novi…

Dnevnik pre 2 sata
Drugi dan Božića posvećen Bogorodici - obilaze se kumovi, prijatelji i komšije

RTV pre 1 minut
U ovom gradu u Srbiji pala skoro ista količina snega kao na planini. Vrebaju dve opasne pojave, ledeni talas stegao zemlju…

Blic pre 36 minuta
Meštani Malog Zvornika blokirali put ka Loznici jer danima nemaju struje (VIDEO)

Danas pre 11 minuta
(Video) "A šta može zima meni..." Najmlađi uživaju u zimskoj čaroliji širom Srbije: Snimak sankanja iz Bečeja će vas oduševiti…

Blic pre 1 sat
Stari srpski običaj za Božić otkriva kakva će biti zima! Milan je jedan od retkih koji zna da "gleda" u plećku, a evo šta mu…

Blic pre 2 sata