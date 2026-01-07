Tinejdžeru presekao vrat u toaletu "Blic" saznaje: Uhapšen ubica iz kafane u Tovariševu, detalji zločina lede krv!

Blic pre 22 minuta
Tinejdžeru presekao vrat u toaletu "Blic" saznaje: Uhapšen ubica iz kafane u Tovariševu, detalji zločina lede krv!

Nakon napada, tinejdžer je izašao iz toaleta Muškarac (38) iz sela Obrovac uhapšen zbog napada u kafani u Tovariševu Muškarac (38) iz sela Obrovac uhapšen je zbog sumnje da je noćas oko 3 sata ujutru u kafani u Tovariševu nožem u vrat ubo tinejdžera N.V. (18), saznaje "Blic".

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je došlo do svađe, nakon čega je N.V. (18) otišao do toaleta, a onda ga je osumnjičeni za ubistvo pratio. Tamo mu je prerezao vrat i pobegao, a nesrećni mladić je smogao snage i izašao iz toaleta držeći se za vrat. - Krv je šikljala na sve strane. Gosti su počeli da vrište, da beže i da viču: "Zovite policiju i hitnu pomoć - kaže izvor "Blica". Kako smo pisali, N.V. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zločin u Tovariševu: Tinejdžer ubijen nožem

Zločin u Tovariševu: Tinejdžer ubijen nožem

Vreme pre 36 minuta
(Foto) Prve slike sa mesta ubistva u Tovariševu: Ovde je ubijen tinejdžer (18), na vratima kafane tragovi krvi, policija i…

(Foto) Prve slike sa mesta ubistva u Tovariševu: Ovde je ubijen tinejdžer (18), na vratima kafane tragovi krvi, policija i dalje traga za ubicom

Blic pre 52 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo tinejdžera u Tovariševu: Žrtvu pratio do toaleta, pa mu naneo smrtonosne povrede

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo tinejdžera u Tovariševu: Žrtvu pratio do toaleta, pa mu naneo smrtonosne povrede

Nova pre 2 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo tinejdžera kod Bačke Palanke: Posle višesatne potrage policija pronašla napadača!

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo tinejdžera kod Bačke Palanke: Posle višesatne potrage policija pronašla napadača!

Kurir pre 27 minuta
Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

RTS pre 22 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića kod Bačke Palanke: Očevici otkrili uzrok incidenta

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića kod Bačke Palanke: Očevici otkrili uzrok incidenta

Mondo pre 16 minuta
Urušila se tenda kafića u centru Zagreba FOTO

Urušila se tenda kafića u centru Zagreba FOTO

B92 pre 57 minuta
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

Zločin u Tovariševu: Tinejdžer ubijen nožem

Zločin u Tovariševu: Tinejdžer ubijen nožem

Vreme pre 36 minuta
Tinejdžeru presekao vrat u toaletu "Blic" saznaje: Uhapšen ubica iz kafane u Tovariševu, detalji zločina lede krv!

Tinejdžeru presekao vrat u toaletu "Blic" saznaje: Uhapšen ubica iz kafane u Tovariševu, detalji zločina lede krv!

Blic pre 22 minuta
(Foto) Prve slike sa mesta ubistva u Tovariševu: Ovde je ubijen tinejdžer (18), na vratima kafane tragovi krvi, policija i…

(Foto) Prve slike sa mesta ubistva u Tovariševu: Ovde je ubijen tinejdžer (18), na vratima kafane tragovi krvi, policija i dalje traga za ubicom

Blic pre 52 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića kod Bačke Palanke: Očevici otkrili uzrok incidenta

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića kod Bačke Palanke: Očevici otkrili uzrok incidenta

Mondo pre 16 minuta
Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

RTS pre 22 minuta