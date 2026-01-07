Tinejdžeru presekao vrat u toaletu "Blic" saznaje: Uhapšen ubica iz kafane u Tovariševu, detalji zločina lede krv!

Nakon napada, tinejdžer je izašao iz toaleta Muškarac (38) iz sela Obrovac uhapšen zbog napada u kafani u Tovariševu Muškarac (38) iz sela Obrovac uhapšen je zbog sumnje da je noćas oko 3 sata ujutru u kafani u Tovariševu nožem u vrat ubo tinejdžera N.V. (18), saznaje "Blic".

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je došlo do svađe, nakon čega je N.V. (18) otišao do toaleta, a onda ga je osumnjičeni za ubistvo pratio. Tamo mu je prerezao vrat i pobegao, a nesrećni mladić je smogao snage i izašao iz toaleta držeći se za vrat. - Krv je šikljala na sve strane. Gosti su počeli da vrište, da beže i da viču: "Zovite policiju i hitnu pomoć - kaže izvor "Blica". Kako smo pisali, N.V. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u