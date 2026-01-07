Babiš: Češka nastavlja inicijativu ‘Municija za Ukrajinu’

Danas pre 3 sata  |  Beta
Babiš: Češka nastavlja inicijativu ‘Municija za Ukrajinu’

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je večeras posle sastanaka Koalicije voljnih za pomoć Ukrajini u Parizu da Češka nastavlja inicijativu ‘Municija za Ukrajinu’ i ostaje njen koordinator, a da neće slati, kao ni neke druge zemlje češke vojnike u Ukrajinu. „Odlučio sam da nećemo ukidati inicijativu za municiju.

Projekat će se nastaviti, a Češka će ostati u ulozi koordinatora. U nju se neće investirati nikakve pare čeških građana“, saopštio je Babiš na mreži Iks posle sastanka u Parizu. Iako je u kampanji pred parlamentarne izbore ove jeseni jedno od glavnih obećanja lidera populističke ANO Babiša i njegovih koalicionih partnera, radikalnih nacionalista, bilo da će ukinuti tu inicijativu, kako bi udovoljili antiukrajinskom raspoloženu svojih birača, Babiš je danas
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Plenković: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu

Plenković: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriUkrajinaČeškaIzboriPariz

Svet, najnovije vesti »

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Kurir pre 1 minut
"Melanija mrzi kad to radim" Tramp je otkrio šta njegovoj supruzi najviše smeta: "Rekla je da prestanem sa tim"

"Melanija mrzi kad to radim" Tramp je otkrio šta njegovoj supruzi najviše smeta: "Rekla je da prestanem sa tim"

Blic pre 6 minuta
Ministar spoljnih poslova Venecuele zahvalio Rusiji na pozivu za oslobađanje Madura

Ministar spoljnih poslova Venecuele zahvalio Rusiji na pozivu za oslobađanje Madura

Politika pre 1 minut
Amerika slomila, ko plaća – videće se

Amerika slomila, ko plaća – videće se

Radar pre 1 sat
"Od srca vam čestitam rođenje Hristovo" Putin čestitao Božić pravoslavnim vernicima

"Od srca vam čestitam rođenje Hristovo" Putin čestitao Božić pravoslavnim vernicima

Blic pre 1 sat