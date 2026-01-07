Babiš: Češka nastavlja inicijativu ‘Municija za Ukrajinu’

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je večeras posle sastanaka Koalicije voljnih za pomoć Ukrajini u Parizu da Češka nastavlja inicijativu ‘Municija za Ukrajinu’ i ostaje njen koordinator, a da neće slati, kao ni neke druge zemlje češke vojnike u Ukrajinu. „Odlučio sam da nećemo ukidati inicijativu za municiju.

Projekat će se nastaviti, a Češka će ostati u ulozi koordinatora. U nju se neće investirati nikakve pare čeških građana“, saopštio je Babiš na mreži Iks posle sastanka u Parizu. Iako je u kampanji pred parlamentarne izbore ove jeseni jedno od glavnih obećanja lidera populističke ANO Babiša i njegovih koalicionih partnera, radikalnih nacionalista, bilo da će ukinuti tu inicijativu, kako bi udovoljili antiukrajinskom raspoloženu svojih birača, Babiš je danas