Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić želi vam redakcija Euronews Srbija

Redakcija Euronews Srbija svim pravoslavnim vernicima upućuje iskrene čestitke povodom Božića, sa željom da praznik provedu u miru, zdravlju i radosti.

Mir Božji – Hristos se rodi! Božić, jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika, obeležava rođenje Isusa Hrista, Sina Božijeg. Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa drugim crkvama koje slede julijanski kalendar – poput Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije, manastira na Svetoj Gori, starokalendarskih zajednica u Grčkoj i egipatskih Kopta – slavi ga 7. januara. Ovaj praznik simbolizuje dolazak svetlosti istine u svet i ispunjenje starozavetnih