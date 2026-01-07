Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić želi vam redakcija Euronews Srbija

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić želi vam redakcija Euronews Srbija

Redakcija Euronews Srbija svim pravoslavnim vernicima upućuje iskrene čestitke povodom Božića, sa željom da praznik provedu u miru, zdravlju i radosti.

Mir Božji – Hristos se rodi! Božić, jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika, obeležava rođenje Isusa Hrista, Sina Božijeg. Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa drugim crkvama koje slede julijanski kalendar – poput Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije, manastira na Svetoj Gori, starokalendarskih zajednica u Grčkoj i egipatskih Kopta – slavi ga 7. januara. Ovaj praznik simbolizuje dolazak svetlosti istine u svet i ispunjenje starozavetnih
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mir Božji, Hristos se rodi - Pravoslavni vernici slave Božić

Mir Božji, Hristos se rodi - Pravoslavni vernici slave Božić

RTV pre 5 sati
Mir božji, Hristos se rodi! Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista: Redakcija Blica želi vam srećan…

Mir božji, Hristos se rodi! Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista: Redakcija Blica želi vam srećan Božić

Blic pre 5 sati
Mondo čestita Božić svim čitaocima: Mir Božji, Hristos se rodi!

Mondo čestita Božić svim čitaocima: Mir Božji, Hristos se rodi!

Mondo pre 5 sati
Mir Božji, Hristos se rodi: Srećan Božić želi vam redakcija portala Telegraf.rs

Mir Božji, Hristos se rodi: Srećan Božić želi vam redakcija portala Telegraf.rs

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaBožićsrpska pravoslavna crkva

Društvo, najnovije vesti »

Zašto Delije ne navijaju na Badnji dan i Božić?

Zašto Delije ne navijaju na Badnji dan i Božić?

Velike priče pre 16 minuta
Teslina smrt na Božić 1943. tužna vest i za suprugu predsednika SAD Eleonor Ruzvelt

Teslina smrt na Božić 1943. tužna vest i za suprugu predsednika SAD Eleonor Ruzvelt

RTV pre 31 minuta
"Najhladnije jutro će biti ovog datuma, posebno u Beogradu" Naš meteorolog upozorava: Stvaraju se opasni uslovi, a sve zbog…

"Najhladnije jutro će biti ovog datuma, posebno u Beogradu" Naš meteorolog upozorava: Stvaraju se opasni uslovi, a sve zbog jedne pojave

Blic pre 11 minuta
Vremenska prognoza za 7. januar: Oblačno i hladno, u ovim delovima Srbije povećanje snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za 7. januar: Oblačno i hladno, u ovim delovima Srbije povećanje snežnog pokrivača

Mondo pre 46 minuta
U Beogradu danas temperatura u minusu, na jugoistoku 11 stepeni: Na snazi je upozorenje na ledenu kišu

U Beogradu danas temperatura u minusu, na jugoistoku 11 stepeni: Na snazi je upozorenje na ledenu kišu

Telegraf pre 31 minuta