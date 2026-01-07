Danas jače snežne padavine u većem delu Srbije, moguće smetnje u saobraćaju i isporuci struje

Tokom popodneva i večeri očekuje se porast visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, a ponegde i više, uz poruku da su mogući ozbiljni problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva.

Meteorolozi navode da bi obilne padavine mogle da izazovu prekide u saobraćaju, ali i poteškoće u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom. Upozorava se i na moguće štete na dalekovodima, sistemima električne železnice, kao i na oštećenja drveća usled lomljenja grana i taloženja snega i leda. Postoji i rizik od povreda pešaka usled poledice. Oblačno i u većem delu zemlje hladno, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u