U porti Stare crkve u Kragujevcu danas se lomi česnica, 8. januara humanitarna maniferstacija

Tradicionalno lomljenje česnice u Kragujevcu na Božić, 7. januara, biće održano u porti Stare crkve, dok će drugog dana praznika 8. januara biti priređena humanitarno-muzička manifestacija „Rock & roll ulica od srca“ u Ulici Janka Veselinovića.

Lomljenje česnice u organizaciji Hrama Svete Trojice i Grada Kragujevca, s blagoslovom mitropolita šumadijskog Jovana je predviđeno za 10.15. Drugog dana Božića, 8. januara, od 16 do 21 čas u Ulici Janka Veselinovića biće održana manifestacija „Rock & roll ulica od srca“ na kojoj će se prikupljati sredstva za kupovinu paketića za Dečje odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Posetioci će imati priliku da se posluže pićem i domaćom hranom, a za